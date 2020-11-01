«Злимся на себя». Гризманн — об итоге матча с «Алавесом»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1).
«Мы злимся на себя, — цитирует Гризманна Marca. — Мы злимся, потому что мы хотели получить три очка в прошедшем матче.
Упускаем много возможностей перед воротами соперника, я беру за это ответственность на себя. У нас было много моментов, но мы забили только один гол. Мы должны работать над улучшением нашей игры. Команде нужны мои голы, и я стараюсь улучшить этот компонент».
Данный матч стал уже четвертым кряду без побед для сине-гранатовых в чемпионате Испании.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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