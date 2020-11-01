Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1).

«Мы злимся на себя, — цитирует Гризманна Marca. — Мы злимся, потому что мы хотели получить три очка в прошедшем матче.

Упускаем много возможностей перед воротами соперника, я беру за это ответственность на себя. У нас было много моментов, но мы забили только один гол. Мы должны работать над улучшением нашей игры. Команде нужны мои голы, и я стараюсь улучшить этот компонент».

Данный матч стал уже четвертым кряду без побед для сине-гранатовых в чемпионате Испании.