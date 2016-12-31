02:21 31 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Испания

Златан Ибрагимович: "Футбол Месси выглядит, как игра на PlayStation"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что форвард "Барселоны" Лионель Месси – уникальный игрок. По словам шведа, сравнить его просто не с кем.

- Месси уникален. Не знаю, увидим ли мы еще игрока, который сможет делать то, что делает он, - цитирует Ибрагимовича ESPN. - У него особый стиль, который нельзя сравнить ни с чем. Я наблюдал за ним каждый день. Его футбол выглядит так, будто он играет на PlayStation. Вы просто даете ему мяч и смотрите, как много игроков он обыграет.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tarkys

Месси бы всех обыграл, устает вот, на шестом, седьмом игроке, талантище.

05:13 31 декабря 2016

баламошка

Чушь всё это. На 24-ом кадре я заметил, что у Месси 3 ноги. Он недоосьминог! За счёт этого, шельма, и прорвался в футболе! Шулер!

03:28 31 декабря 2016

saiga

Похвала Ибрагимовича многого стоит. Ибра неисправимый футбольный эгоист и от него дождаться одобрения это нечто. Ибрагимович сам третий в истории кудесник мяча, после Месси и Марадонны.

02:38 31 декабря 2016

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