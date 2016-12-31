Златан Ибрагимович: "Футбол Месси выглядит, как игра на PlayStation"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что форвард "Барселоны" Лионель Месси – уникальный игрок. По словам шведа, сравнить его просто не с кем.

- Месси уникален. Не знаю, увидим ли мы еще игрока, который сможет делать то, что делает он, - цитирует Ибрагимовича ESPN. - У него особый стиль, который нельзя сравнить ни с чем. Я наблюдал за ним каждый день. Его футбол выглядит так, будто он играет на PlayStation. Вы просто даете ему мяч и смотрите, как много игроков он обыграет.