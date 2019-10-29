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Зинедин Зидан: «Я рассчитываю на Бэйла»

17:26
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что полузащитник Гарет Бэйл не собирается уходить из клуба. По его словам, таких разговоров не было. Ранее Бэйл отправился в Лондон на встречу со своим агентом Джонатаном Барнеттом.

— У нас хорошие отношения, я с ним не говорил об уходе, — цитирует Зидана Marca. -Он сам также об этом не говорил. Клуб разрешил ему эту поездку. Его отсутствие связано с травмой. Он не может играть. Но когда может, то он играет, и провел уже много матчей.

Он делает все и хорошо тренируется. Однако эти разговоры порождают бардак. Бэйл — игрок «Реала». Я не наего рассчитываю и буду очень рад, когда он вернется. Думаю, ему все нравится здесь. Я не видел, чтобы он жаловался.

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