Зинедин Зидан: "Я пока не думал о новичках"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сказал, что пока не думал о том, кого клуб будет подписывать летом. Также он не стал вдаваться в подробности историй о том, как некоторые футболисты потеряли места в стартовом составе, пока его не было у руля команды.

– Я вернулся, но не стану вмешиваться в то, что происходило между игроками, – сказал на пресс-конференции Зидан. – Я буду работать со всеми и стараться добиться максимума. Пока не думаю о новичках. Главное – ближайшие матчи. У нас будет время, чтобы с ответственными людьми обсудить планы на будущий сезон.