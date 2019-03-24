Зинедин Зидан: "Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, как начиналась его карьера футболиста.

– У меня было лишь одно желание – играть в футбол, поэтому в школе были трудности, – цитирует Зидана AS. – Мои родители никогда не ругали меня, но я знал, что мое отношение к учебе было неправильным.

Однажды они сказали мне: "Мы знаем, о чем ты думаешь, так что поступай, как считаешь нужным". Получив разрешение от отца и матери, я отдал все, чтобы стать тем, кем хотел. Когда я приехал в "Канн" (первый профессиональный клуб Зидана – Прим. "СЭ") и увидел, как тренируются футболисты, я сказал себе, что хочу посвятить себя этому.

С этого момента я боролся за то, чтобы стать лучшим. Хорошо отдыхал, не ходил по барам, пил много воды и делал много упражнений на растяжку. Отдавал всего себя, чтобы стать лучшим игроком, я должен добиться этого любой ценой. Вот так я сделал родителей счастливыми и сделал так, чтобы они гордились мной.