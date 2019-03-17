Зинедин Зидан: "В первом тайме матча с "Сельтой" "Реалу" было непросто"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан - о матче с "Сельтой" (2:0) в 28-м туре чемпионата Испании.

- Первый тайм был сложным. У нас были некоторые трудности, но это нормально, - цитирует специалиста AS. - Второй тайм тоже был непростым, но болельщики помогли нам и футболисты очень старались. Я счастлив, потому что победа - это самое важное. Обе команды хотели победить. Сначала у нас были некоторые затруднения, но в конце второго тайма мы сыграли очень хорошо. Я рад за Иско и рад тому, что он забил. Мы провели три тренировки вместе, и для нас главной целью была победа. Теперь у нас есть немного времени. Можно поработать с теми, кто не уедет в национальные сборные. До конца чемпионата осталось десять матчей, нам нужно хорошо закончить его.

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