Зинедин Зидан: «В целом «Реал» провел хороший матч»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча с «Реалом Сосьедад» (0:0) во втором туре чемпионата Испании.

«В целом мы провели хороший матч, — цитирует тренера Marca. Мы ничего не позволили создать соперникам в атаке. В первом тайме мы создавали моменты, но во втором — нет. В первой половине мы доминировали, а во второй сбавили обороты.

Почему не вышел Йович? Я не хотел менять схему, нам нужно было поставить игроков на фланги, и мы это сделали. У меня много игроков. Сегодня я сделал свой выбор. Я не имею ничего против Йовича или других игроков. Я не хотел менять систему игры. Поэтому я заменил вингеров. Мы потеряли два очка, так как всегда стремимся к победе.

Почему не вышел в старте Каземиру? Это было решение только для этого матча. Я доволен дебютом Эдегора. У него нет никаких проблем с коленом, что очень важно. Потихоньку мы будем прибавлять вместе с ним. Нам не хватало остроты в атаках, но нужно сохранять спокойствие».