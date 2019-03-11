Зинедин Зидан: "У меня были предложения, но я не хотел в другой клуб"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал свое возвращение в мадридский клуб, который он покинул после окончания прошлого сезона. Француз теперь сменил у руля "Реала" Сантьяго Солари.

– Я знаю, что это особенный день для всех. Очень рад вернуться домой, – сказал на пресс-конференции Зидан. – Хочу снова работать с "Реалом" и вернуть клуб на тот уровень, которого он заслуживает. Мне хочется приступить к работе уже завтра.

Думаю, что в прошлом году клуб нуждался в переменах. Тогда я так считал. Теперь я возвращаюсь, потому что президент позвонил мне. А я люблю и президента, и клуб. Поэтому я здесь. После восьмимесячной паузы мне хочется вернуться к тренировкам и приносить польщу.

Это большая ответственность, я знаю. Многие люди любят клуб. Я лично выиграл с "Реалом" много всего, но я лишь один из множества людей. Я не забываю того, что мы выиграли, не забываю и неудачи. Мы потеряли в прошлом году чемпионство, Кубок Испании, но выиграли Лигу чемпионов. Я понимаю, где мы находимся. В жизни случается и хорошее, и плохое. Но нынешнее положение нас не устраивает, и мы сделаем все, чтобы команда снова поднялась. Все должно измениться в ближайшие годы, но мы должны посмотреть, что можем сделать уже сегодня. Впереди у нас 11 матчей, и мы хотим закончить на мажорной ноте.

Когда я уходил, это было необходимостью. Не потому, что мне этого очень хотелось. Но я и команда – мы должны были взять паузу. Я должен был принять такое решение, пусть оно и было тяжелым. Но я вернулся. У меня были другие предложения, однако я не хотел уходить в другие команды.