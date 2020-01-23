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Зинедин Зидан: «У Бэйла растяжение лодыжки. Думаю, ничего серьезного»

08:46
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме нападающего команды Гарета Бэйла в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Унионистас» (3:1). Валлиец был заменен на 53-й минуте.

— Он немного растянул лодыжку, — цитирует тренера Marca. — Думаю, ничего серьезного. Мы узнаем завтра. Он не мог продолжать игру.

30-летний валлиец в этой игре отметился голом. Также отличился Мариано Диас. Еще один мяч был забит в результате автогола «Унионистас». В текущем сезоне Бэйл провел 15 матчей за «Реал» и забил три мяча при двух голевых передачах.

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