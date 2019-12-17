Зинедин Зидан: «У «Барселоны» есть Месси, но у нас имеется собственное оружие»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о подготовке к перенесенному матчу 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

— Мы хорошо играем в течение нескольких матчей, — цитирует Зидана AS. —Мы довольны тем, как идут дела. Нам сказали, что мы должны выходить вместе с «Барселоной» из отеля, поэтому мы выйдем вместе. Нам не нужно ничего объяснять, важно то, что мы сыграем.

Я не думаю о возможной отмене матча. Мы должны сосредоточить нашу энергию на поле и верить, что матч будет продолжаться. Это единственный способ хорошо подготовиться к игре. Я помню, как играл в класико — это матч, которым вы живете.

Мы знаем, с чем столкнемся. У них есть Месси, но у нас имеется собственное оружие.