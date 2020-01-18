Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о победе в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:1).

— В первом тайме «Реалу» было непросто, — цитирует тренера Marca. — «Севилье» нельзя многое позволять, иначе можно серьезно поплатиться. Во втором тайме мы больше были нацелены на ворота.

Я видел момент с отменой гола. Это был фол. Очевидная блокировка, поэтому не надо жаловаться.

Слова Мончи — это его ответственность, я не тот, кто должен это комментировать. В конце концов, решает судья. Кажется, он выразился жестковато, но не мне запрещать высказываться

Каземиру удивил меня в моменте с первым голом. Рад за него. Любой наш футболист может решить матч.

У Бэйла и Хамеса небольшие проблемы со здоровьем, поэтому их не было в заявке.