Зинедин Зидан: "Сейчас не время говорить о возвращении Роналду"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что сейчас не время говорить о возможном возвращении Криштиану Роналду. Португалец покинул "Реал" вместе с Зиданом после окончания прошлого сезона и перешел в "Ювентус", но француз решил вернуться, сменив Сантьяго Солари.

– Сейчас не время говорить о возвращении Роналду, – сказал Зидан на пресс-конференции. – Вы знаете всю ситуацию. Криштиану – в истории "Реала", и никто этого не изменит. Но сейчас не время говорить об этих вещах. Я намерен думать о ближайшей игре и о тех футболистах, которые у меня есть.