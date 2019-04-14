Зинедин Зидан: "Роналду нельзя заменить"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан полагает, что заменить бывшего нападающего "сливочных", а ныне игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду невозможно, сообщает Diario AS. 46-летний французский специалист отметил, что его команда постарается финишировать в турнирной таблице чемпионата Испании выше "Атлетико"​.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. В конце мая прошлого года специалист покинул команду, но вернулся в клуб в марте 2019-го. Роналду также выступал под руководством Зидана. 34-летний португалец перешел в "Ювентус" в июле 2018-го.

– Проблема в том, что Криштиану нельзя заменить. Он ушел, и, конечно, мы можем подписать новых игроков. Но я убежден, что те футболисты, которые придут, не сделают того, что сделал Криштиану. Это жизнь, тогда в составе "Реала" он делал великие вещи, и все мы восторгались им. Я устал говорить одно и то же: мы ничего не выиграем, но постараемся финишировать как можно выше, выше "Атлетико". Это цель, – приводит слова Зидана AS.

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