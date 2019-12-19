Зинедин Зидан: «Реал» заслужил победу в этом матче»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании (0:0) отметил, что его команда заслужила победу. Француз остался доволен игрой своих футбоилстов.

— Мы заслужили победу в этой игре, — цитирует Marca Зидана. — Но это футбол, вы не всегда получаете то, что хотите. Я доволен игрой и поздравляю игроков, но нам нужно быть более сильными в атаке. Когда создаешь момент на таком стадионе, как у «Барселоны», нужно использовать их. Однако я доволен тем, что сделали игроки, но у нас были шансы на победу.