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Зинедин Зидан: «Реал» заслужил победу в этом матче»

02:24
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании (0:0) отметил, что его команда заслужила победу. Француз остался доволен игрой своих футбоилстов.

— Мы заслужили победу в этой игре, — цитирует Marca Зидана. — Но это футбол, вы не всегда получаете то, что хотите. Я доволен игрой и поздравляю игроков, но нам нужно быть более сильными в атаке. Когда создаешь момент на таком стадионе, как у «Барселоны», нужно использовать их. Однако я доволен тем, что сделали игроки, но у нас были шансы на победу.
Барселона — Реал

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