Зинедин Зидан: «Реал» заслужил победу над «Севильей»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Севильей» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании. Мадридцы вместе с «Атлетиком» возглавили турнирную таблицу.

— Я счастлив, — приводятся слова Зидана в Twitter El Chiringuito TV. — Наша игра вызывала немало вопросов, но мы провели 90 минут на очень высоком уровне. Это наша общая победа. Тактически провели качественный матч. Сегодня чувствовался характер. Игроки бились друг за друга и отдали все, заслужив эту победу. Работа в обороне стала ключевым моментом, который позволил нам победить.

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