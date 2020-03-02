Зинедин Зидан: «Реал» в нападении играл превосходно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании, отметив нападающего Винисиуса Джуниора. Мадридцы вышли на первое место в турнирной таблице.

— Я рад за Винисиуса, он это заслужил, — цитирует специалиста Marca. — Он забил важный гол против важного соперника. Я бы хотел, чтобы Иско отличился, но тер Штеген сделал невероятный сэйв. Рад за Мариано, ему было непросто из-за того, что мало играл.

Прекрасные ощущения. Первый тайм был непростым, ровный матч, но вторая половина встречи была очень хороша. В нападении мы играли превосходно и отлично прессинговали.