Зинедин Зидан: «Реал» еще ничего не выиграл»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании.

— Самым важным элементом была для нас игра, которую продемонстрировали, действуя на чужом поле, — приводятся слова Зидана в Twitter Королевской испанской федерации футбола. — Я доволен выступлением всех игроков. Трудно выделить одного. Я рад за Иско, например. Затем гениальный гол Крооса, гол Модрича. Тренер хочет видеть подобное от своих игроков, но мы еще ничего не выиграли.

Бэйл? На данный момент он не готов, не тренировался всю неделю. Надо поговорить с врачами. Важны сейчас те, кто здесь.

Думаю, что Йович провел хорошую игру, много работал. Когда вы не долго не играете, заметна разница. Он хотел бы забить, но важнее работа, которую проделал. Он отдал все силы на поле.