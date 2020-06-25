Зинедин Зидан: «Рамос должен закончить карьеру в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о будущем защитника команды Серхио Рамоса.

— Серихо — наш капитан и лидер, — цитирует Marca Зидана. — Он всегда ведет за собой команду на поле. Рамос играет за «Реал» уже много лет и должен завершить карьеру здесь.

Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года, он провел за команду 644 матча, забил 94 мяча и отдал 38 результативных передач. Нынешний контракт 34-летнего испанца с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.