Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реала Сосьедад» (3:4).

— Это поражение ничего не меняет — я все еще верю в моих игроков и в ротацию, — цитирует специалиста Infinte Madrid. — Мы давно не пропускали, но сегодня мы пропустили четырежды. Это означает, что что-то произошло. Защита не несет ответственность за все голы, которые мы пропустили. За это несет ответственность вся команда. Хотел бы поблгодарить болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» за поддержку на протяжении всей игры.

В составе хозяев забивали Марселу, Родригу и Начо. У гостей дубль сделал Александр Исак. Также отличились Мартин Эдегор и Микель Мерино. В составе баскского клуба был удален Андони Горосабель.

«Реал Сосьедад» вышел в 1/2 финала. Соперник команды станет известен позднее. С нынешнего сезона все стадии Кубка Испании, кроме полуфиналов, состоят из одного матча.