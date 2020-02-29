Зинедин Зидан: «Понимаю, что фанаты могут расстроиться из-за результата матча с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

— Понимаю, что наши фанаты могут быть разочарованы итогом матча с «Барселоной», но мы выложимся на все сто процентов, — цитирует Goal.com Зидана. — Болельщики расстраиваются, когда их любимая команда теряет очки. Тем не менее, мы все еще хотим и можем переломить ситуацию в турнирной таблице. «Барселона» и «Реал» — лидеры чемпионата Испании, никто из нас не является аутсайдером.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 1 марта на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00 по московскому времени. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу с 55 очками, «Реал» занимает вторую строчку, имея в активе 53 очка.