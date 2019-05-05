Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в матче 36-го тура чемпионата Испании над "Вильярреалом" (3:2) был рад положительному результату, но не стал отвечать на вопрос об отсутствии в заявке нападающего Гарета Бэйла, сообщает Marca.

– Мы играли лучше, чем с "Райо", и у меня более приятные чувства, как и у игроков. Мы победили дома, я очень рад. Отсутствие Бэйла в заявке? Я выбираю состав, вот и все. Думайте что хотите. Состав выбираю я. Больше в этом ничего нет, – цитирует Зидана Marca.

"Реал" с 68 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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