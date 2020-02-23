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Зинедин Зидан — о поражении от «Леванте»: «Меня ничто не беспокоит, такие вещи случаются»

10:10
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (0:1).

— Меня ничто не беспокоит, так как это футбол, и такие вещи случаются, — приводит слова Зидана Marca. - У нас были очень хорошие моменты в этом сезоне, и мы не можем сложить оружие или опустить голову из-за двух подобных результатов. Это плохой результат, но мы должны подумать о следующей неделе, когда на кону будет все.

Мы расстроены, потому что провели много атак, но не сумели забить. Хорошо начали эту выездную встречу, создав несколько моментов, однако у нас были проблемы с голами, а это самая важная вещь в футболе. Это поражение раздражает, потому что мы потеряли пять очков в двух играх.

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