Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решении Королевской испанской футбольной федерации перенести матч 10-го тура примеры с «Барселоной» из-за протестов в Каталонии. Встреча, скорее всего, пройдет в декабре.

— Мы будем делать то, что нам скажут, — цитирует Зидана Marca. — У «Барселоны» и у нас будет своя позиция. Если мы должны сыграть 26 октября, сыграем 26 числа. Если назначат другой день, хорошо, сыграем в эту дату. У меня есть свои предпочтения, но я их не выскажу. Если я даже выскажу свое мнение, ничего не изменится. Поэтому я лучше помолчу.

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