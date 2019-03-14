Зинедин Зидан: "Никто в "Реале" не имеет гарантированного места в составе"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сказал команде, что каждый имеет шанс проявить себя. Он обратился к футболистам с речью на одной из первых своих тренировок после возвращения в клуб.

– Мы начинаем с нуля, нет никакой разницы в том, в каком положении был каждый из вас, – приводит AS слова Зидана, обращенные к игрокам. – Ничего из того, что было сделано ранее, не имеет значения. Никто не имеет гарантированного места в составе, никто не лишился места в команде. Оставшиеся месяцы игры будут очень важны.