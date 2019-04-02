Зинедин Зидан: "Не хочу видеть "Реал" без Варана"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан готов к перестановкам в команде, информирует Marca. 46-летний французский специалист намерен сохранить защитника Рафаэля Варана в клубе.

Ранее сообщалось, что Варан хочет покинуть "Реал" и перейти в "Ювентус".

– Много говорим о том, что собираемся изменить в "Реале" перед следующим сезоном, но нужно уважать всех игроков, которые сейчас в команде. Говорить о чистке неуважительно. "Реал" собирается сделать определенные перестановки, но сейчас об этом не стоит говорить. У нас будет время потом, чтобы это обсудить. Не хочу видеть "Реал" без Варана. Он молодой игрок, он здесь уже восемь лет, у него все здорово получается. В прессе о многом говорят, но Варан мне ничего не говорил. Он в лучшем клубе в мире, и он это знает. Он многое здесь выиграл, – приводит слова Зидана Marca.

В текущем сезоне Варан провел 35 матчей за "сливочных" и забил 2 гола.

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