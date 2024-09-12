Зинедин Зидан назвал свой лучший гол в карьере

Бывший полузащитник «Реала» Зинедин Зидан назвал свой лучший гол, который забивал в своей карьере.

«Думаю, что мой самый важный и красивый гол был забит в матче с «Байером». Нам был нужен этот гол, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — приводит Madrid Xtra слова Зидана.

15 мая 2002 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в финале Лиги чемпионов Роберто Карлос пробежал по левой бровке и сделал подачу на Зидана, который с левой ноги слета забил в девятку ворот.

52-летний француз на профессиональном уровне играл с 1990 по 2006 год. В 689 матчах во всех турнирах он забил 125 голов.