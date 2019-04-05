Зинедин Зидан: "Модрич не достоин "Золотого мяча"? Мне жаль этих людей"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем 31-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" ответил на вопросы журналистов, сообщает Marca. Встреча пройдет 6 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

– Я многое увидел после матча с "Валенсией"... Говорили, что "Реал" играет ужасно. Это не так. Да, игра требует улучшений, над которыми мы работаем. Я пришел сюда для того, чтобы команда снова выигрывала. Осталось восемь игр. Стало меньше людей ходить на стадион? "Реал" принимает это, но не стоит забывать то, что сделали игроки. Вам может показаться, что я злюсь, но это всего лишь мои мысли. Модрич не заслужил "Золотой мяч"? Люди могут говорить то, что они хотят. Я очень сожалею о тех, кто говорит такое, – приводит слова Зидана Marca.

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице ла лиги с 57 очками. "Эйбар" располагается на 11-й строчке с 39 баллами.

Радомир Антич – о Модриче: "Ему вручили "Золотой мяч"? В этом нет никакого смысла"

Все о чемпионате Испании – здесь