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Зинедин Зидан: «Месси — лучший игрок? Не знал»

15:18
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что не смотрел церемонию вручения премии лучшего игрока по версии ФИФА.

— Месси — лучший игрок? Не знал. Не смотрел церемонию. Я круглосуточно думаю о своей команде, а не о вручениях наград, — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

По данным СМИ, Зидана на посту тренера «Реала» может сменить Жозе Моуринью, который уже руководил мадридцами с 2010 по 2013 год.

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