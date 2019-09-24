Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что не смотрел церемонию вручения премии лучшего игрока по версии ФИФА.

— Месси — лучший игрок? Не знал. Не смотрел церемонию. Я круглосуточно думаю о своей команде, а не о вручениях наград, — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

По данным СМИ, Зидана на посту тренера «Реала» может сменить Жозе Моуринью, который уже руководил мадридцами с 2010 по 2013 год.