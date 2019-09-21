Зинедин Зидан: «Меня может сменить Моуринью? Эти слухи меня не беспокоят»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на информацию о своем возможном увольнении. По данным СМИ его может сменить Жозе Моуринью, который уже руководил мадридцами с 2010 по 2013 год.

— Я чувствую себя уверенно, хоть вы уже и пишете, будто меня уволили из «Реала», — цитирует Зидана Marca. — Я не хочу думать об уходе и сосредоточен на матче с «Севильей». Меня может сменить Моуринью? Эти слухи меня не беспокоят. «Реал» — такой клуб, где после первого же поражения тренера начинают отправлять в отставку. Это ваша журналистская работа, и вы делаете ее хорошо.

После 4 туров «Реал» в чемпионате Испании занимает 4-е место с 8 очками. Матч «Севилья» — «Реал» начнется 22 сентября в 22:00.