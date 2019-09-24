Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, как относится к слухам о своей отставке.

— Не думаю об этом, — цитирует AS Зидана. — Когда проигрываем — меня увольняют, когда мы выигрываем — я остаюсь. Мы должны думать о матчах, заинтересован только в этом. То, что мы должны сделать в этой ситуации — набрать максимальное количество очков.

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