Зинедин Зидан: "Иско и Марселу готовы играть"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 28-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" рассказал о состоянии защитника Марселу и хавбека Иско, сообщает El Mundo Deportivo.

– Иско и Марселу готовы играть, хотят играть и мы увидим их на поле. Марселу действительно играл немного, но он профессионал и хорошо смотрелся в этом сезоне. Мы должны уважать все, что сделал предыдущий тренер, но я вижу Марселу довольным и жаждущим игры. Так что я доволен, – цитирует Зидана El Mundo Deportivo.

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 51 очками. "Сельта" с 25 баллами располагается на 18-й строчке.

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