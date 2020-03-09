Зинедин Зидан: «Худший матч «Реала» в сезоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании. Мадридцы дважды уступили в трех последних встречах.

— Это был плохой матч, — цитирует Зидана AS. — Мы не преуспели ни в первом тайме, ни во втором. Допустили много ошибок. Когда вы действуете не на своем уровне, все усложняется.

Нам сегодня всего не хватало, наш худший матч в сезоне. Не хватало энергии, владения мячом, агрессивности. За это отвечаю я. Мы не должны сходить с ума, но не можем быть счастливы.

Мы плохо вошли в матч. Такое может случиться, но у вас есть 45 минут, чтобы изменить ход встречи, что не удалось. Нет никаких объяснений. Я не виню игроков. Я с ними до самой смерти.

Осталось 11 матчей, мы будем бороться за победу в чемпионате. Пока проводим хороший сезон. Есть что-то хорошее и что-то плохое. Мы не заслуживали победы, теперь должны все проанализировать.