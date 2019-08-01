Зинедин Зидан: "Гарет Бэйл играл в гольф? Надеюсь, он также и тренировался"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не обеспокоен тем, что нападающий команды Гарет Бэйл играет в гольф в Мадриде. Валлиец не полетел с командой на товарищеский турнир. 30-летний игрок так отреагировал на срыв перехода в китайский "Цзянсу Сунин".

– Бэйл играет в гольф? Я не знаю, как на это реагировать (улыбаясь), – цитирует Marca Зидана. – Я надеюсь, что он тренировался там. Посмотрим на его форму, когда вернемся в Испанию, не собираюсь запрещать ему что-либо делать. Он остался в Мадриде, чтобы тренироваться, и я думаю, что он это делает.

During the Tottenham match, Bale was out playing golf, despite Zidane saying he didn’t travel with the squad to Munich because he “didn’t feel well.” [@elconfidencial] pic.twitter.com/4Hinidisqh — B. (@BlancoStats) July 31, 2019

"Не собираюсь никого удерживать в "Реале". Зидан – о ситуации с Бэйлом