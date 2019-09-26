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Зинедин Зидан: «Часто забываем, что Родригу и Винисиусу по 18 лет»

03:13
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Осасуной» в 6-м туре чемпионата Испании (2:0) отметил игру Винисиуса и Родригу. Последний забил гол спустя минуту после выхода на поле.

— Я доволен Винисиусом и Родригу, — цитирует Football Espana Зидана. — Часто забываем, что им по 18 лет. Я доволен ими обоими. Мне нравился контроль мяча Родригу перед голом, потому что такое мне нравится в футболе больше всего. Это было феноменально.

Реал — Осасуна

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