Зинедин Зидан: «Бэйл является важным игроком для «Реала», он будет готов к матчу с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о взаимоотношениях с форвардом Гаретом Бэйлом.

Это дело прошлого, Бейл с нами и является одним из нас, — приводит слова Зидена AS. — Он является важным игроком для нас и уже доказал это. Завтра он будет готов к матчу с «Барселоной», как и все остальные. У меня нет сомнений в этом.