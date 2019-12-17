Зинедин Зидан: «Бэйл является важным игроком для «Реала», он будет готов к матчу с «Барселоной»
15:20
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о взаимоотношениях с форвардом Гаретом Бэйлом.
Это дело прошлого, Бейл с нами и является одним из нас, — приводит слова Зидена AS. — Он является важным игроком для нас и уже доказал это. Завтра он будет готов к матчу с «Барселоной», как и все остальные. У меня нет сомнений в этом.
Перенесенный матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 18 декабря.
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