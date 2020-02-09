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Зинедин Зидан: «Бэйл — важный игрок и часть нашей команды»

21:26
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что у него нет проблем с нападающим Гаретом Бэйлом.

— Проблема в том, что кому-то кажется, что между нами есть проблемы, — цитирует Зидана AS. — Но это не так. И у нас проблем никогда не было.

Гарет — важный игрок и часть нашей команды.

В нынешнем сезоне Бэйл несколько раз уезжал со стадиона, не дождавшись окончания матчей с участием «Реала». При этом, по информации испанских СМИ, футболист не нарушает правила клуба — игроки, не попавшие в заявку на матч, могут покидать стадион после 80-й минуты.

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