Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что у него нет проблем с нападающим Гаретом Бэйлом.

— Проблема в том, что кому-то кажется, что между нами есть проблемы, — цитирует Зидана AS. — Но это не так. И у нас проблем никогда не было.

Гарет — важный игрок и часть нашей команды.

В нынешнем сезоне Бэйл несколько раз уезжал со стадиона, не дождавшись окончания матчей с участием «Реала». При этом, по информации испанских СМИ, футболист не нарушает правила клуба — игроки, не попавшие в заявку на матч, могут покидать стадион после 80-й минуты.