Зинедин Зидан: "Бэйл – важный игрок для "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на форварда команды Гарета Бэйла, информирует Skysports. 46-летний французский специалист отметил важные действия валлийца в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18 с "Ливерпулем" (3:1). Тогда нападающий отметился дублем, который принес победу мадридскому клубу.

– Гарет является важным игроком для команды. Мы знаем, что он сделал для "Реала", даже в финалах Лиги чемпионов. Никто не сможет отнять сделанное Гаретом. Мы знаем, что Бэйл может принести пользу команде. Будем рассчитывать на него. Проведем 10 матчей. Посмотрим, что будет после этого, – цитирует Зидана Skysports.

В текущем сезоне Бэйл принял участие в 35 матчах за "Реал", забил 14 голов и отдал 5 голевых передач.

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