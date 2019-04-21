Зинедин Зидан: "Бензема - лучший девятый номер в мире на данный момент"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 33-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (3:0) заявил, что форвард Карим Бензема является лучшей "девяткой" в мире. Француз оформил хет-трик в этой встрече.

- Он играет лучше, чем я когда-либо видел с момента возвращения в "Реал", - приводит слова Зидана Football Espana. - Он забил восемь голов подряд - это лучшая "девятка" в мире на данный момент. Не удивлен таким результатом - знаю, что он способен на такое.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.

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