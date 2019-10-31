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Зинедин Зидан: «Бензема делает для команды больше остальных»

10:25
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал разгромную победу над «Леганесом» (5:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

- Бензема сыграл так, как и всегда, — цитирует французского специалиста Marca. — Важно, чтобы он забивал, ему нужны эти голы. Хотя он дает намного больше. Карим делает для команды больше остальных. Я доволен им.

Я рад за Родригу и Йовича. Йовичу был нужен этот гол. Он играет важную роль, когда заменяет Бензема.

Реал — Леганес

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