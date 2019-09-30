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Зинедин Зидан: «Азар знает, что мы хотим от него большего»

17:52

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уверен, что Эден Азар добьется успеха в клубе. Бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» этим летом. Пропустив старт сезона из-за травмы, он на данный момент провел три игры в ла лиге.

— Азар знает, что мы хотим от него большего, — цитирует Goal Зидана. — Мы знаем его уровень и должны относиться к этому спокойно. Я совершенно не переживаю. Со мной происходило такое же, поэтому я спокоен. Я знаю, что со временем все заработает. Знаю, что Азар добьется здесь успеха.

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