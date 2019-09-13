Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

Зинедин Зидан: «Азар готов к дебюту, но именно я решу, когда впервые его выпустить»

20:35
Теги:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном дебюте нападающего Эдена Азара в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте».

— Мы все очень хотим увидеть Эдена на поле, но на нас оказывается слишком большое давление, — приводит слова Зидана Daily Mail. — Азар готов к дебюту, но именно я решу, когда впервые его выпустить. Мне необходимо проявлять спокойствие и подойти к вопросу дебюта Азара максимально рассудительно.

Напомним, Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир