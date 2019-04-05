Зинедин Зидан: "Азар – фантастический игрок"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высоко оценил игру полузащитника "Челси" Эдена Азара.

– Я не могу выразить свое личное мнение о происходящем, потому что сезон еще не закончен, – цитирует Зидана Marca. – Я всегда ценил Азара и много смотрел за ним, когда он еще играл во французском чемпионате (за "Лилль" – Прим. "СЭ"). Он фантастический игрок.

Контракт 28-летнего Азара с "Челси" истекает летом 2020 года. В текущем сезоне бельгиец провел за синих 41 матч во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.