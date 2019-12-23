Зидана раздражает отставание от первого места

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0).

— Мы создали так много моментов, будем продолжать, в конце концов это произойдет, — цитирует француза Marca. — Не можем позволить себе опустить голову. Должны думать, что это был очень хороший год. С нетерпением ждем начала 2020 года. Не думаю, что отсутствие голов является проблемой, но у каждого есть свое собственное мнение. Мы спокойны. Последние четыре или пять месяцев провели хорошо.

Покупка нападающего? Точно нет. Не думаю, что нам нужно подписывать нападающего.

Отставание от первого места? Меня это раздражает. Мои игроки оставили все на поле. Смотрю на положительные стороны, у нас все хорошо. Но три очка из деваяти — это немного.

Реал — Атлетик

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