Зидан заявил, что не собирается форсировать восстановление Азара

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о восстановлении нападающего Эдена Азара после травмы.

«По поводу Азара у нас нет планов. Мы не собираемся форсировать его восстановление. Двигаемся по чуть-чуть. Я не могу сказать, когда мы увидим его на поле. Если это произойдет через три дня, то прекрасно. Если через 10 дней, тоже хорошо. Мы рады, что ситуация просто улучшается.

Я бы хотел, чтобы все мои игроки были здоровы, но это не наш случай. Все имеет большое значение. Осталось провести десять матчей в чемпионате, мы должны сконцентрироваться на этом», – приводит слова Зидана Marca.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что Азар тренируется в общей группе после восстановления от травмы и может вернуться на поле уже в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 6 апреля.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Футболист пропустил из-за травм 21 игру.