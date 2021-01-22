Тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заразился коронавирусом, сообщает клубная пресс-служба.

Никакой дополнительной информации о здоровье французского специалиста на данный момент нет.

Скорее всего, Зидан пропустит матч 20-го тура ла лиги против «Алавеса», который состоится в субботу, 23 января. Начало — в 23.00 (мск).

На данный момент мадридцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на семь очков.

Зидан во второй раз возглавил «Реал» в марте 2019 года. Всего в качестве тренера мадридцев 48-летний француз трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании, столько же раз становился обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.