Зидан записал поздравление с Новым годом во время пробежки

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан записал новогоднее поздравление во время утренней пробежки.

52-летний специалист выложил видео с поздравлением знакомых и фанатов в социальных сетях.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул «Реал».