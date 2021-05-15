Зидан высказался о своем будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своем будущем в клубе.

14 мая появилась информацию о том, что Зидан хочет покинуть пост по окончании сезона независимо от того, станет ли команда чемпионом Испании. Он морально и физически устал от напряжения.

«Мой ответ очень скучный. У нас осталось еще две игры. И я не знаю, что произойдет после этого. Это «Реал», так что все непредсказуемо.

Все думают, что я уйду, потому что не хочу принимать ответственность в сложной ситуации. Это неправда. Всему, чем я занимаюсь, я отдаю все силы. Иногда наступает момент, когда перемены могут пойти во благо. Иногда тебе нужно остаться, а иногда уйти», — приводит слова Зидана Marca.

Под руководством Зидана «Реал» три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, после чего француз покинул клуб. В марте 2019 года он вернулся и привел команду к титулу чемпиона Испании.

В этом сезоне «Реал» вылетел в полуфинале Лиги чемпионом от «Челси», а в чемпионате Испании идет на втором месте с 78 очками.