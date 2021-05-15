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Зидан высказался о своем будущем в «Реале»

16:48
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своем будущем в клубе.

14 мая появилась информацию о том, что Зидан хочет покинуть пост по окончании сезона независимо от того, станет ли команда чемпионом Испании. Он морально и физически устал от напряжения.

«Мой ответ очень скучный. У нас осталось еще две игры. И я не знаю, что произойдет после этого. Это «Реал», так что все непредсказуемо.

Все думают, что я уйду, потому что не хочу принимать ответственность в сложной ситуации. Это неправда. Всему, чем я занимаюсь, я отдаю все силы. Иногда наступает момент, когда перемены могут пойти во благо. Иногда тебе нужно остаться, а иногда уйти», — приводит слова Зидана Marca.

Под руководством Зидана «Реал» три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, после чего француз покинул клуб. В марте 2019 года он вернулся и привел команду к титулу чемпиона Испании.

В этом сезоне «Реал» вылетел в полуфинале Лиги чемпионом от «Челси», а в чемпионате Испании идет на втором месте с 78 очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/05/15/609f8b40e2704eb87e8b45bd.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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