Зидан высказался о своем будущем в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своем будущем в клубе.
14 мая появилась информацию о том, что Зидан хочет покинуть пост по окончании сезона независимо от того, станет ли команда чемпионом Испании. Он морально и физически устал от напряжения.
«Мой ответ очень скучный. У нас осталось еще две игры. И я не знаю, что произойдет после этого. Это «Реал», так что все непредсказуемо.
Все думают, что я уйду, потому что не хочу принимать ответственность в сложной ситуации. Это неправда. Всему, чем я занимаюсь, я отдаю все силы. Иногда наступает момент, когда перемены могут пойти во благо. Иногда тебе нужно остаться, а иногда уйти», — приводит слова Зидана Marca.
Под руководством Зидана «Реал» три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, после чего француз покинул клуб. В марте 2019 года он вернулся и привел команду к титулу чемпиона Испании.
В этом сезоне «Реал» вылетел в полуфинале Лиги чемпионом от «Челси», а в чемпионате Испании идет на втором месте с 78 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/05/15/609f8b40e2704eb87e8b45bd.html
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