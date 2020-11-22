Зидан: «Вы продолжаете спрашивать об отставке, а я продолжаю работать»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после матча 10-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (1:1).
«Я с радостью продолжу работу. Вы продолжаете спрашивать об отставке, а я продолжаю работать, — цитирует Зидана Marca. — Мы потеряли два очка здесь. Я должен поздравить своих игроков за отданные силы. Ситуация раздражает меня из-за потраченных усилий. Сегодня мы заслуживали большего».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю