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Зидан: «Вы продолжаете спрашивать об отставке, а я продолжаю работать»

08:18
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после матча 10-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (1:1).

«Я с радостью продолжу работу. Вы продолжаете спрашивать об отставке, а я продолжаю работать, — цитирует Зидана Marca. — Мы потеряли два очка здесь. Я должен поздравить своих игроков за отданные силы. Ситуация раздражает меня из-за потраченных усилий. Сегодня мы заслуживали большего».

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