Зидан ввел в «Реале» штрафы за опоздания и телефоны

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан утвердил новые штрафы за нарушения дисциплины, сообщает Marca. Игроки должны будут приезжать на тренировки не позднее чем за 45 минут до начала. За опоздание на 5 минут назначен штраф в 500 евро. Более долгое опоздание — 1000 евро, прогул без уважительной причины — 3000 евро.

Кроме того, футболисты будут оштрафованы за использование телефонов в раздевалке или клубном автобусе, а также за лишний вес.