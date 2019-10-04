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Зидан ввел в «Реале» штрафы за опоздания и телефоны

19:37

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан утвердил новые штрафы за нарушения дисциплины, сообщает Marca. Игроки должны будут приезжать на тренировки не позднее чем за 45 минут до начала. За опоздание на 5 минут назначен штраф в 500 евро. Более долгое опоздание — 1000 евро, прогул без уважительной причины — 3000 евро.

Кроме того, футболисты будут оштрафованы за использование телефонов в раздевалке или клубном автобусе, а также за лишний вес.

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