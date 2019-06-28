Зидан в текущее трансферное окно намерен подписать еще одного игрока

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен осуществить еще одно приобретение в текущее трансферное окно. Ранее состав мадридцев пополнили Эден Азар, Лука Йович, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Кубо Такефуса.

Приоритет для Зидана – полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба. Если не получится его приобрести, то мадридцы сосредоточатся на трансфере Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм"), Донни ван де Бека ("Аякс") или Танги Ндомбеле ("Лион").

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